SALVADOR

PF faz operação contra golpes cibernéticos na Caixa Econômica

Número de golpes digitais aumentou em cerca de 50% em 2024

A Polícia Federal (PF) realiza, nesta terça-feira (11), uma operação contra fraudes bancárias em Salvador. As investigações tiveram início no ano passado, quando uma conta da Caixa Econômica Federal sofreu três transações fraudulentas, no valor de R$ 106 mil. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido. >