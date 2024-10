POLÍCIA

PF faz operação contra organização criminosa especializada em tráfico de drogas na Bahia

A Polícia Federal começou na manhã desta quarta-feira (23), a Operação Maracaibo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas nas cidades Juazeiro (BA), no norte da Bahia, e Petrolina, Lagoa Grande e Salgueiro, em Pernambuco.

Segundo a polícia, a investigação constatou uma conexão do grupo criminoso investigado com uma facção criminosa do estado de São Paulo. Posteriormente, foi revelado que o líder da organização, que é natural de Lagoa Grande, teria mudado para Petrolina e de sua residência. A casa fica em um condomínio de luxo na cidade, onde ele comandava as ações criminosas na região do Vale do São Francisco.