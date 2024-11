OPERAÇÃO

PF prende 15 pessoas em investigação sobre tráfico interestadual de drogas envolvendo policiais

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em três cidades baianas e mais seis estados

A Operação Puritas foi deflagrada nesta quinta-feira (7). Durante a ação, mais de 120 policiais federais cumpriram os mandados nas cidades de Porto Velho, Vilhena e Ji-Paraná, em Rondônia; Cascavel, no Paraná; Santa Maria, no Distrito Federal; Ourilândia do Norte, no Pará; Natal, no Rio Grande do Norte; Piracicaba, em São Paulo; Santa Luz, Gandu e Feira de Santana, na Bahia; e em Fortaleza, no Ceará.