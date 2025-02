EXTORSÃO

Pintores corporais são presos por coagir e cobrar mais de R$ 100 para turistas na Barra

Suspeitos também roubaram R$ 200 das vítimas, além de uma pulseira no valor de quarenta dólares, segundo a PM

Quatro homens que se diziam “pintores tribais” foram presos após coagir e cobrar mais de R$ 100 para um casal de turistas mexicanos no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador, na tarde de terça-feira (25). Eles ainda roubaram R$ 200 das vítimas e uma pulseira no valor de quarenta dólares, segundo a Polícia Militar. >

Segundo a corporação, a quadrilha agia na chegada dos visitantes, principalmente nos pontos turísticos do Farol da Barra, Pelourinho, Terreiro de Jesus e Largo do Pelourinho. Eles cercavam as vítimas e extorquiam através da imposição do medo. A cobrança era de R$ 100 para cada braço e R$ 70 por perna. >