Pintura de espécie extinta é encontrada por arqueólogos em Ibotirama

Uma pintura rupestre de um Xenorhinotherium bahiensis, espécie de lhama gigante encontrada no Brasil no período Pleistoceno, de sedimentos de até 5 mil anos atrás foi encontrada durante 49ª etapa da Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia do Rio São Francisco (FPI-BA).