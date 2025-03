LANCHINHO

Pippos é mesmo vitaminado? Descubra os segredos do salgadinho queridinho dos nordestinos

Snack será produzido na Fábrica da São Braz, em Conceição de Jacuípe, a 100km de Salvador

Yan Inácio

Publicado em 31 de março de 2025 às 16:45

Salgadinhos Pippo's Crédito: Reprodução/Youtube

Sensação não só com os baianos, mas também com outros nordestinos, o salgadinho Pippo's caiu nas graças até da ex-bbb Juliete, que já fez uma peregrinação atrás do produto antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. O snack, que reúne sabores como churrasco, milho, queijo, pizza entre outros, é conhecido por ser vitaminado. Mas, será que dá pra fazer um salgadinho vitaminado?>

Com a inauguração da nova fábrica da São Braz, em Conceição de Jacuípe, a 100km de Salvador, na última sexta-feira (28), a reportagem do CORREIO foi conferir se o Pippo's é mesmo vitaminado. >

Sua fórmula tem um conjunto de vitaminas importantes para o crescimento dos pequenos, atestam os produtores: vitamina A (Acetato de Retinol), vitamina B2 (Riboflavina), niacina (Nicotinamida), vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), ácido fólico (Ácido N-pteroil-L-glutâmico), minerais cobre (Óxido de Cobre), ferro (Pirofosfato de Ferro), iodo (Iodeto de Potássio), selênio (Selenito de Sódio) e zinco (Óxido de Zinco).>

De acordo com Ângela Melo, gerente industrial da fábrica São Braz em Conceição do Jacuípe, o lanchinho é produzido através do processo industrial de extrusão, que consiste em moldar materiais através de uma matriz ou molde.>

Fábrica São Braz em Conceição de Jacuípe Crédito: Bruno Brito/Divulgação

“A farinha de milho com um pouco de água é cozida, depois passa em uma matriz onde ela é estampada, onde sai ali um molde, depois ele é seco”, explicou. Depois da secagem, o produto é aromatizado artificialmente e só então recebe o mix de vitaminas. O ensacamento divide as unidades em embalagens com desenhos infantis de diversos tamanhos.>

A ideia de suplementar o snack vem da necessidade de complementar a alimentação das crianças, que às vezes pode ser deficitária. A vitamina A, por exemplo, atua no funcionamento adequado do sistema imunológico. Já a B2 ajuda a manter as mucosas saudáveis, e a B6 é importante para o sistema nervoso, para o metabolismo e para a função hormonal. >

Embalagens de Pippo's para ensacamento Crédito: Yan Inácio/CORREIO

Com o milho como principal matéria-prima, além do Pippo's, a fábrica também vai produzir flocão, o ingrediente essencial para preparar o cuscuz. Lá, o vegetal também serve para produzir corante e pimenta do reino, temperos importantíssimos para a culinária do dia-a-dia. >

Ainda em período de testes, a expectativa é que a fábrica São Braz comece a produzir ao final de abril. O esperado é que 360 toneladas de Flocão e 300 de salgadinhos Pippo's sejam preparadas mensalmente. Inicialmente, 400 empregos serão gerados, com a possibilidade até 1.200 após a expansão da indústria.>