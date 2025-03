CURIOSIDADE

Famosa no mercado, Maçã Turma da Mônica surgiu após Maurício de Souza sentir pena; entenda

Ilustrador enxergou oportunidade onde mais ninguém viu

Tudo começou no início da década de 90, quando Maurício estava caminhando por uma plantação de macieiras e viu pequenas maçãs caídas no chão. As maças infantis, como são chamadas por terem tamanho pequeno, não eram fáceis de achar para vender.>

Quando questionou o porquê de ter tanta maçã jogada no chão, o fazendeiro disse ao pai de Mônica que aquelas maçãs eram muito pequenas e feias, então não teriam como ser vendidas, já que não eram comercialmente agradáveis ao mercado. Sendo assim, as frutas eram jogadas no lixo ou dadas para os animais. Maurício ficou perplexo com a situação e sentiu pena ao ver o desperdício.>