CURIOSIDADES

Você sabia? Autor do jingle do Big Mac compôs uma das músicas mais famosas de Elis Regina

Ele também fez outras músicas de campanhas publicitárias que você canta até hoje

Não importa se você come fast food ou não, você com certeza conhece esse que é um dos jingles mais famosos do mundo: "Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. É Big Mac! Big Mac!". O que você provavelmente não sabe é a ligação desse clássico com a cantora Elis Regina.