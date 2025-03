LIMPEZA

Você sabia que cada esponja tem uma função? Aprenda como escolher a bucha ideal no mercado

As esponjas que vemos no mercado não são coloridas apenas por estética, descubra qual a ideal para cada situação

Você já se pegou no mercado olhando as várias esponjas coloridas e, no fim, escolhendo a tradicional verde e amarela? Pois saiba que elas não são coloridas apenas por estéticas, cada uma tem um uso específico! >