SERVIÇO

Pirajá recebe programa Saúde nos Bairros a partir desta segunda (19)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador leva o programa Saúde nos Bairros para a localidade de Pirajá a partir desta segunda (19). A estrutura estará no estacionamento da USF Pirajá, na Rua Elísio Mesquita, e ficará no local até o próximo dia 30.

O Saúde nos Bairros também está presente na praça principal de Stella Mares (quadra de esportes), na Alameda Praia de Guarapari, 305, e em Paripe, na quadra ao lado do Campo do Calombão, Rua da Bélgica, até o próximo sábado (24).

Na quinta (22), uma estrutura do programa estará no bairro de Pero Vaz, na Rua Vitor Serra, próximo à Escola Municipal Barão do Rio Branco, com exames de ultrassonografia de abdômen total, vias urinárias, tireoide, mamária, pélvica, próstata e atendimentos com clínico geral.