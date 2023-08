Pituba, Brotas, Patamares e mais 39 bairros ficam sem água na terça; veja lista

Nesta terça-feira (8) o abastecimento de água vai ser interrompido em 42 bairros de Salvador. A suspensão do serviço, segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), será necessária para a realização de serviços de manutenção preventiva e melhorias em equipamentos do sistema de abastecimento da Bolandeira.



Os bairros afetados serão: Acupe, Arenoso, Arraial do Retiro, Barreiras, Boa Vista de Brotas, Boca do Rio, Brotas, Cabula, Cabula VI, Caminho das Árvores, Cosme de Farias, Costa Azul, Curuzu, Doron, Eng° Velho de Brotas, Engomadeira, IAPI, Imbuí, Itaigara, Jardim Armação, Jardim Santo Inácio, Liberdade, Luiz Anselmo, Mata Escura, Matatu, Narandiba, Novo Horizonte, Patamares, Pernambués, Pero Vaz, Piatã, Pituaçu, Pituba, Resgate, Retiro, Saboeiro, Santa Mônica, São Gonçalo, Stiep, Sussuarana, Tancredo Neves e Vila Laura.