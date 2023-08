PL dos Precatórios: veja como votou cada deputado e partido

O Projeto de Lei (PL) que trata o pagamento da segunda parcela dos precatórios do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) devido aos professores e profissionais da Educação Básica foi aprovado na madrugada desta sexta-feira (25), durante uma sessão extraordinária da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Dos 54 deputados presentes, 40 votaram a favor da proposta, enquanto 13 parlamentares votaram contra. Confira abaixo os votos dos deputados:

Uma emenda da oposição foi apresentada no início da sessão, às 19h20, e sugeria o pagamento integral dos juros aos profissionais. Os governistas não se manifestaram sobre a proposta, embora em reunião com a categoria, no dia 8, tenham se comprometido a lutar pela aprovação do pagamento com os juros. Na votação, porém, nenhum deles subiu à tribuna para defender tal posição.