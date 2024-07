FUNCIONAMENTO NORMAL

Plano Inclinado Gonçalves volta a operar após falha técnica

Técnicos da empresa responsável pela manutenção do equipamento foram acionados e resolveram o problema em um dos bondes. O Plano Inclinado Gonçalves irá operar normalmente até as 18h30.

Há algumas horas, um dos bondes do equipamento caiu durante o trajeto para o comércio e feriu um passageiro, que foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Samu informou que não houve a necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde.

Quem buscava se deslocar para o Pelourinho era orientado por um funcionário da Prefeitura a ir para o Elevador do Taboão, a poucos metros do local.

"Eu estava no andar de cima e achei que tinha sido alguma coisa na loja com o barulho. Eu desci e vi que um rapaz que bateu a cabeça e ficou sentado no banco esperando o Samu. Quando a ambulância chegou, ele recebeu o atendimento", declarou o comerciante, Ariston Gonçalves, que é dono de uma loja vizinha ao equipamento.