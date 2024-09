SALVADOR

Plano inclinado Liberdade-Calçada tem serviço suspenso nesta quarta (11)

Será realizada manutenção no local

A Manutecnica, empresa responsável pela manutenção do equipamento, foi acionada, e uma equipe irá realizar os reparos e testes necessários durante a manhã desta quarta. A previsão é que, caso o problema seja resolvido, o Plano volte a operar já durante a tarde.

Durante a interrupção do equipamento os usuários poderão utilizar as linhas de ônibus que atendem ambas as regiões. O PILC funciona de segunda a sexta, das 6h às 18h30 e aos sábados, das 7h às 13h. A entrada é gratuita.