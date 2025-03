RI DIGITAL

Plataforma mostra dados necessários para declaração do imposto de renda

Prazo para declarar IR vai até 30 de maio

As declarações do imposto de renda devem ser feitas até às 23h59 do dia 30 de maio e são referentes aos rendimentos do ano-calendário de 2024. Mais de 1,8 milhão de declarantes são esperados para o ano de 2025 na Bahia. >