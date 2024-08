SAIBA MAIS

Plataforma planeja investir R$ 50 milhões para apoiar escolas baianas

Plano prevê a seleção de dezenas de unidades de ensino no estado

Da Redação

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 18:25

Sala de aula Crédito: Shutterstock

O Educbank, uma plataforma financeira de educação básica na América Latina, anunciou um plano de expansão e investimento para a Bahia. O objetivo é apoiar as escolas particulares da região.

Está previsto o investimento de R$ 50 milhões em dezenas de instituições de ensino consideradas de alto potencial acadêmico e de crescimento no estado. Na Bahia há cerca de 3 mil escolas particulares, representando 17% do total de instituições de ensino básico no estado.

O cofundador do Educbank, Caio Noronha, ressalta que estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que mais da metade da população baiana não concluiu o ensino básico. "Nós sabemos o quanto a dificuldade de acesso a capital impacta nos índices acadêmicos na região. Com o nosso apoio financeiro, queremos que a educação baiana reaja e passe a figurar no médio prazo entre as mais desenvolvidas do país”, afirma

Atualmente, a companhia conta com centenas de escolas parceiras, distribuídas por 25 estados brasileiros (incluindo a Bahia). Fundado em 2020 e com crescimento médio de 20% ao mês desde o início das operações, o Educbank levantou R$ 200 milhões em 2022, numa das maiores rodadas Série A da América Latina. Já em 2023, em agosto, o Educbank inovou mais uma vez ao captar a primeira debênture integralmente securitizada em mensalidades de educação básica no Brasil, no valor de R$ 70 milhões.

Procura na Bahia

O Educbank vai realizar um evento aberto aos mantenedores e diretores escolares da rede privada no dia 20 de agosto, das 14h às 18h, no restaurante do Canto Hotel, em Salvador. A programação contará com palestras e rodas de conversa. Os interessados podem se inscrever no site do evento.