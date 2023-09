Plenário da Câmara fica lotado para celebrar os 90 anos do Instituto de Cegos

Sessão foi marcada pelas homenagens. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Cegos, pessoas com baixa visão e amigos do Instituto de Cegos da Bahia (ICB) lotaram o plenário da Câmara Municipal de Salvador, no Centro Histórico, para acompanhar a sessão especial que celebrou os 90 anos da instituição, nesta quarta-feira (20). A unidade está com uma campanha para arrecadar fundos para a ampliação do centro de atendimento. Atualmente, o ICB realiza cerca de 250 mil procedimentos por ano.



A cerimônia começou com uma apresentação musical da estudante Manuela Dourado, 15 anos, que é assistida pela Instituto e cantou o Hino Nacional. Ela tem deficiência visual desde o nascimento, e faz aulas de música e matemática na unidade.

“Fiquei sabendo na semana passada que fui escolhida para cantar o hino e fiquei muito emocionada porque é um momento muito legal presenciar os 90 anos do Instituto. Gosto muito do local, porque convivo com pessoas iguais a mim e aprendo a ser independente”, contou.

A apresentação provocou aplausos prolongados e Manu, como é conhecida, voltou a se apresentar no final da sessão. A presidente do Instituto, Heliana Diniz, explicou que a instituição oferece acompanhamento, tratamento e reabilitação para as pessoas cegas ou com baixa visão, e acolhimento para as famílias.

“Nós ensinamos tudo. No caso das crianças, ensinamos os nomes das coisas, o braille, a matemática e atendemos também os familiares, porque quando nasce uma pessoa cega isso traz um luto para a família. Ensinamos que é uma deficiência, mas que ela pode ter uma profissão. Mas não é só trabalho, temos diversão e arte. Temos esporte, música, canto e informática. Estamos muito felizes com essa homenagem”, afirmou.

Ela frisou que é importante fazer o diagnóstico precoce e recomendou que as pessoas façam consultas com oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. O ICB atende cerca de 56 mil pacientes, com 250 mil procedimentos, por ano, mas há uma fila de espera que alcança até três meses. Na Bahia, não existe censo sobre a quantidade de pessoas cegas ou com baixa visão.

Durante o evento foi exibido um vídeo institucional com colaboradores da unidade e com o depoimento do músico e cantor Carlinhos Brown, padrinho do ICB. O vereador Alberto Braga (Republicanos), propositor da sessão, disse que a homenagem pode incentivar mais doações e fez um apelo para que as pessoas ajudem a instituição.

“É uma justa e merecida homenagem. São 90 anos de muito serviço e trabalho em prol de toda a Bahia, transformando vidas, não somente das pessoas com deficiência visual, mas também das famílias. O Instituto tem diversos braços na área de esporte, lazer, cultura e tecnologia. A ideia dessa homenagem é que a gente possa trazer mais parceiros e amigos para colaborar com essa instituição”, afirmou.

O ICB segue com a campanha de arrecadação para ampliação da estrutura física e da capacidade de atendimento. O projeto contempla a construção do novo Centro Médico Oftalmológico, a ampliação do Centro de Reabilitação Visual, com sete novas salas de terapia ocupacional, psicologia e serviço social, além da reforma do Centro de Atendimento Educacional Especializado, a requalificação da Biblioteca Acessível, do Laboratório de Inclusão e do Centro Esportivo.