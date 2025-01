ITABUNA

PM atira na perna de homem durante 'surto' no Sul da Bahia

Instituição informou que a vítima estava quebrando carros no centro da cidade

Um homem foi baleado na perna durante um 'surto', no município de Itabuna, no sul do estado. Segundo a Polícia Militar, o homem foi atingido após "investir contras dos policiais".