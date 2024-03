CRIME

PM de Feira de Santana foi morto dentro do próprio condomínio

Suspeitos invadiram local por muro dos fundos

Publicado em 13 de março de 2024 às 16:00

Marcos Alan Magalhães Vicente morreu em assalto Crédito: Reprodução

O policial militar Marcos Alan Magalhães Vicente, 46 anos, vítima de latrocínio em Feira de Santana na noite de terça-feira (12), foi morto dentro do próprio condomínio. Imagens em câmeras de segurança do local mostram os dois suspeitos pela morte de Marcos fugindo pelo muro dos fundos às 20h pouco após terem baleado o PM. De acordo com uma fonte da polícia, os responsáveis pelo crime, que ainda não foram identificados, estariam de ‘tocaia’ quando o policial chegou em casa.

“Eles chegaram no local com uma moto. Procuraram a rua sem saída nas imediações do condomínio porque sabiam que, naquele horário, era um local de pouco movimento. Então, pularam o muro e aguardaram lá dentro até que alguém aparecesse. Quando o soldado Alan chegou, o abordaram e, infelizmente, mataram ele. Depois disso, usaram o mesmo muro para sair”, fala a fonte, sem revelar o nome e o cargo na polícia.

Marcos foi atingido no tórax e na cabeça pelos disparos durante o assalto. Inicialmente, a Polícia Civil informou que ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. No entanto, posteriormente, ratificou que o policial teve morte encefálica, mas ainda respira com a ajuda de aparelhos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, no momento, como latrocínio.

Mesmo com as imagens dos suspeitos deixando o condomínio após o crime, os dois ainda não foram alcançados pelas forças policiais. Marcos era lotado na Rondesp Leste. Procurada para responder sobre o caso, a companhia confirmou a ocorrência.

“Na noite desta última terça-feira (12), policiais militares da 65ª CIPM foram acionados pelo CICOM em razão de um homem atingido por disparos de arma de fogo no bairro Feira X, no Caminho G26, em Feira de Santana. Ao chegarem no local, os militares confirmaram a informação recebida, constatando que a vítima se tratava de um policial militar da ativa”, responde.