VIOLÊNCIA

PM é preso suspeito de matar comerciante em vaquejada na Bahia

Segundo polícia, ele teria atirado para tentar conter confusão

Um policial militar que estava de folga foi preso por atirar e matar um homem durante uma confusão em uma vaquejada na zona rural de Canudos, no interior da Bahia. O comerciante Vilibaldo Oliveira Cardoso, 43 anos, estava no povoado Malhada de Arueira aproveitando a festa no domingo (5) quando foi baleado.