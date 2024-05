SALVADOR

PM inicia uso de câmeras em fardas nesta terça (7); saiba em quais unidades

A implementação das câmeras será gradativa e, nas outras fases, vai contemplar também as Polícias Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros Militar. O projeto baiano é o primeiro do país a implantar as câmeras corporais em todas as forças de segurança.