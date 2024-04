SEGURANÇA

Policiais estão em treinamento para uso das câmaras no fardamento

A expectativa do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, é de que a versão do Procedimento Operacional Padrão (POP) revisada pelas diretrizes das câmeras seja publicado no Diário Oficial em até duas semanas.

"Todas as ações prévias, como o procedimento administrativo padrão para a retirada das imagens, as diretrizes para o uso e o funcionamento dos equipamentos, tudo isso já foi publicado no Diário Oficial. Falta apenas o POP que está sendo revisado a partir das diretrizes, na mesma linha do Ministério da Justiça, e assim que for concluído a gente começa. Não estamos perdendo tempo, os policiais já estão em treinamento", explicou.