PM investigado por homicídio, extorsão e agiotagem volta a ser preso em Salvador

O policial militar investigado por agiotagem, extorsão e homicídio em Sobradinho, no norte da Bahia, voltou a ser preso nesta quarta-feira (19), dias depois de ser liberado.



O PM foi preso em uma operação policial no dia 12 de julho, mas quando o mandado de prisão temporária venceu, no domingo (16), ele acabou sendo solto. Um novo pedido de prisão foi expedido na segunda e hoje o PM se apresentou na Corregedoria. O mandado foi cumprido e ele segue custodiado no local, segundo a Polícia Civil.