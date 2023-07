PM lamenta morte de menino em Portão e diz que armas de agentes serão periciadas

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) emitiu nota de pesar após o falecimento de Gabriel Silva da Conceição Júnior, 10 anos, que foi atingido por uma bala perdida no pescoço quando estava na porta de casa no bairro de Portão, em Lauro de Freitas. De acordo com familiares do menino, PMs entraram atirando na Avenida Costa, onde é localizada a casa da família da vítima.



No momento em que Gabriel foi atingido, a corporação explica que guarnições da 52ª CIPM e da Rondesp RMS trocavam tiros com criminosos durante um patrulhamento. Os familiares de Gabriel, no entanto, afirm que não houve confronto no local. Por isso, a PM pôs os agentes a disposição para explicar as circunstâncias em que os tiros foram disparados.