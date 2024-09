CRIME

PM morto por colega de farda estava de lado quando foi atingido, relata irmão

Adailton Teixeira Melo foi morto no bairro de São Rafael no último sábado

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 22:39

Policial foi morto a tiros Crédito: Reprodução

A família de Adailton Teixeira Melo, policial militar morto por um colega de farda no bairro de São Rafael no último sábado (21), protestou em frente à Corregedoria da corporação na manhã desta segunda-feira (23). O corpo de Adailton foi enterrado no último domingo, no Cemitério Bosque da Paz. O soldado tinha 45 anos e deixa a esposa e dois filhos, uma menina de 6 anos e um jovem, de 19.

Em entrevista à TV Bahia, o irmão de Adailton, Flávio Melo relatou que a família foi recebida pelo corregedor como parte das investigações do crime. Ele também contou que a confusão iniciou por conta do uso do banheiro do estabelecimento. “Brito [acusado] queria entrar e meu irmão também. Eles começaram a se empurrar e Brito sacou a arma para meu irmão que pediu para ele se acalmar e disse que era policial. Com isso, minha cunhada chegou e se identificou como policial. Eles perguntaram se ele era da polícia, mas ele não queria se identificar e falava para eles saírem”, afirmou.

A discussão quase resultou em uma briga entre o trio e uma mulher que havia chegado ao local. Após serem separados, Adailton pagou a conta e saía do local, quando percebeu que estava sem o celular, perdido durante a confusão. Em seguida, ele retornou ao estabelecimento e solicitou as imagens das câmeras para identificar quem pegou o aparelho.

“As pessoas falaram que foi a irmã desse policial que pegou o celular. Meu irmão falou que todos iriam para a delegacia e um rapaz que estava com Brito perguntou se ele tinha coragem de fazer isso. Nisso, Adailton falou em um tom de brincadeira que se o soldado continuasse com a arma em punho, daria voz de prisão”, seguiu.

A briga continuou com agressões verbais entre ambos, que foram separados. Adailton foi para a frente do bar e o suspeito para os fundos. Em seguida, Brito atravessa o bar com a arma em punho e atira contra o colega de farda, que foi atingido na cabeça, no ombro e no braço.