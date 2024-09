CRIME

Suspeita de matar empresário em Valença será julgada nesta terça-feira

O júri popular de Rosália Maria Negrão Pita, acusada de matar o empresário José Antônio Braga, conhecido como Tony Veículos será realizado na manhã desta terça-feira (24). Ela será julgada pelo crime de homícidio com motivo torpe e sem chance de defesa. O julgamento começa às 8h30 em Valença, no sul do estado.