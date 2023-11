PM prende suspeito de roubar celular de idosa no Comércio

Um assaltante foi preso em flagrante na manhã deste sábado (18) depois de roubar uma idosa no bairro do Comércio.



Os policiais militares da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas nas proximidades do Terminal da França quando foram acionados. A idosa havia acabado de ter o aparelho celular roubado pelo suspeito. A partir das características descritas do autor do crime, os policiais localizaram um suspeito dentro de um ônibus que trafegava na região.