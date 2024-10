VÍDEO POLÊMICO

PM que abordou influenciador 'Boca de 9' é afastado das atividades

O policial militar que abordou o influenciador "Boca de 09" foi afastado das atividades na rua. A decisão acontece após viralizar um vídeo que o adolescente publicou durante uma abordagem policial em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). No vídeo, o PM aparece xingando e fazendo ameaças.

A Polícia Militar informou que instaurou um inquérito e, enquanto isso, o agente vai cumprir apenas funções administrativas. "Reiteramos que a conduta exibida no vídeo não corresponde aos procedimentos orientados pela Corporação. Desde sua formação, os policiais militares são treinados para atuar na defesa da sociedade e na preservação da ordem pública, sempre com o uso de técnicas adequadas e respeito absoluto aos direitos do cidadão", declarou a corporação, em nota.