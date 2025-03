CABULA

PM reage a assalto na porta de casa e mata dois irmãos em Salvador

Segundo a Polícia Civil, o policial se apresentou após o crime

Dois irmãos foram mortos a tiros na noite do sábado (29), no Cabula, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, os dois foram mortos por um policial militar, que afirmou ter sido vítima de um roubo por parte dos irmãos. Os dois mortos foram identificados como Danilo Alcântara Santos e Cauan Alcântara Santos. >

Segundo a Polícia Civil, o PM vítima do assalto contou que estava chegando em casa na Rua Direita do Arraial, no Cabula, quando foi abordado pela dupla armada. O PM reagiu e atirou contra os irmãos, correndo em seguida. >

O PM se apresentou no Departamento, foi ouvido e liberado. O nome dele não foi informado, nem onde ele é lotado. O caso foi registrado como duplo homicídio no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Uma equipe de perícia já esteve no local do crime e agora diligências serão feitas para ajudar a complementar a investigação.>