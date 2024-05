Poeta angolano Ruy Mingas será homenageado em evento em Salvador

O poeta angolano Ruy Mingas será o homenageado da terceira edição da Semana da África Dendê de Aro Amarelo. A homenagem será realizada na abertura do evento, no próximo sábado (25), às 17h, no Terreiro Casa Branca, no Engenho Velho da Federação, O evento tem como objetivo exaltar o legado inventivo, tecnológico, político e intelectual do continente africano, começando na data que celebra o Dia Mundial da África. A programação segue até a próxima quinta-feira (30).