Presidente do Benin receberá título de Cidadão Soteropolitano

Patrice Talon será recebido pelo prefeito da capital, Bruno Reis, na Casa do Benin; encontro acontece no próximo sabado

Em visita oficial ao Brasil, o presidente do Benin, Patrice Talon, desembarca em Salvador no próximo sábado (25), onde será condecorado com o título de Cidadão Soteropolitano por parte da Câmara Municipal. Ele será recebido pelo prefeito da capital, Bruno Reis, a partir das 10h na Casa do Benin, no Pelourinho.