SALVADOR

Polêmica no Minhocão: síndica alerta para 'amor aos gritos' e 'bisbilhotagem' em condomínio

Comunicados de edifício no Politeama chamaram atenção de moradores

Os avisos direcionados para moradores de condomínios costumam seguir um padrão formal: linguagem clara, sem gírias e objetiva. Mas nem sempre é assim. Em um edifício localizado no bairro Politeama, em Salvador, os avisos direcionados aos condôminos chamaram atenção pelo teor inusitado. A síndica repudia comportamentos de moradores que estariam praticando relações sexuais barulhentas, urinando pela janela do prédio e "bisbilhotando" a vida alheia.

O caso aconteceu no Conjunto Residencial Politeama, mais conhecido como "Minhocão". A reportagem contatou a administração do condomínio, que preferiu não comentar o assunto. O comunicado mais recente foi divulgado no dia 4 de outubro. Nele, a administração afirma que recebeu reclamações de moradores e vizinhos de outro prédio sobre os barulhos durante relações sexuais.