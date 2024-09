SURTO EM LAURO

Polícia abre inquérito para investigar caso de funcionário da Drogasil

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso do funcionário da Drogasil que entrou em surto em uma unidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O homem teve um surto psicótico e destruiu o carro de um cliente no estacionamento da unidade de Buraquinho, no último dia 16.

Homem destruiu carro com barra de ferro

A farmácia é localizada no bairro Buraquinho e, segundo a Polícia Civil, o homem de 35 anos danificou o veículo de um cliente e parte do balcão e das prateleiras do estabelecimento. Vídeos mostram o funcionário com o objeto de metal em mãos e batendo no veículo.