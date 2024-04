TRÁFICO DE DROGAS

Polícia apreende 5 kg de cocaína em ônibus interestadual

A droga foi localizado neste domingo (28), em uma bagagem durante fiscalização a um ônibus no município de Vitória da Conquista, no centro sul do estado. O passageiro responsável pela bagagem alegou que levaria o material até Petrolândia, no estado de Pernambuco e que receberia um valor pelo transporte.