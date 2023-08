Polícia apreende cigarros eletrônicos que seriam vendidos em festival de música na Bahia

Policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) apreenderam 76 cigarros eletrônicos, nesta quinta-feira (24), no município de Vitória da Conquista, sudoeste baiano.



O material, avaliado em R$ 15 mil, foi apreendido durante ações preventivas realizadas em conjunto com equipes da Vigilância Sanitária. A venda, importação e propaganda de cigarros eletrônicos estão proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).