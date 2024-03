TRÁFICO

Polícia apreende porções de maconha e crack no bairro de Valéria

Um homem com mandado de prisão em aberto conseguiu fugir e segue sendo procurado

Publicado em 12 de março de 2024 às 09:11

Crédito: Ascom/PC

Desdobramentos investigativos da Polícia Civil contra uma organização criminosa, com atuação no bairro de Valéria, resultaram na apreensão de porções de drogas, durante a verificação de uma denúncia na Rua Eurico, na segunda-feira (11). Um suspeito de integrar o grupo, que estava com mandado de prisão em aberto, fugiu e deixou uma sacola com as drogas.

Policiais do Departamento de Investigações Criminais (Deic), com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), apreenderam centenas de papelotes com maconha, dois sacos com porções de crack, dinheiro e um caderno com anotações da movimentação do tráfico.