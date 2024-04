FEIRA DE SANTANA

Polícia Civil realiza abordagens no entorno da Micareta

Ação visa colaborar no mapeamento dos crimes

As abordagens realizadas em carros de passeio, vans, ônibus coletivo e a busca pessoal em transeuntes que passavam pelas principais avenidas e bairros circunvizinhos ao circuito da Micareta de Feira de Santana 2024, fizeram parte das ações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), nos dias do evento.