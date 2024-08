INVESTIGAÇÃO

Polícia desarticula organizações que enviavam drogas para Feira de Santana pelos Correios

Segundo informações da Polícia Civil, as diligências identificaram integrantes de um grupo criminoso de São Paulo que estariam enviando drogas para Feira de Santana pelos Correios.

Uma submetralhadora 9 mm, uma pistola Glock .40, com seletor de rajada, um carregador estendido, um carregador caracol, 17 munições, 19 quilos de maconha, 11 kg de cocaína, 20 kg de insumo para preparo dos entorpecentes, duas balanças e uma câmera de monitoramento foram apreendidos em uma agência dos Correios.

No mesmo bairro, equipes do CATTI/Sertão e da 2ª DT/Feira de Santana identificaram outro imóvel que funcionava como centro de distribuição de drogas. Maconha, uma pistola 9 mm com seletor de rajada, dois carregadores, um simulacro, 22 munições, uma maquineta de cartão de crédito, centenas de pinos vazios para acondicionar cocaína, três balanças, duas facas e dois cigarros eletrônicos foram apreendidos na casa.