Polícia faz operação após mortes de indígenas no extremo sul da Bahia

Mais de 150 policiais civis e militares realizam buscas em diversos pontos no extremo-sul da Bahia na manhã desta quarta-feira (23) contra envolvidos com o tráfico de drogas e homicídios. Segundo a polícia, a Operação Cruzeiro é resultado das investigações acerca dos homicídios do indígena Dennis Kawhã Santos da Cruz, de 16 anos, ocorrido em julho deste ano e de Leizo Udson dos Santos, 42, ocorrido em no dia 1º deste mês.



A operação foi deflagrada pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin / Eunápolis), do Departamento de Polícia do Interior (Depin).