Polícia faz operação contra traficantes em conjunto habitacional de Salvador

Trata-se da 3ª Fase da Operação Proteger, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Ainda de acordo com a polícia, o conjunto habitacional com mais de 100 apartamentos tem parte dos imóveis ocupados por pessoas diretamente envolvidas com tráfico de drogas e outros crimes.

Além dos policiais do Denarc, a operação conta com equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), do Canil da Core, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC/BTS), Rondesp/BTS, Batalhão de Policiamento Tático Móvel (Patamo), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Esquadrão Águia, 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), e da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e ainda o apoio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA).