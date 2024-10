CACHOEIRA

Polícia investiga desaparecimento de jovem quilombola no recôncavo baiano

Um jovem, de 27 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (11). Tainara dos Santos foi vista com o ex-companheiro, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. A jovem e a família fazem parte da comunidade quilombola de Acutinga Motecho.

Segundo as informações prestadas pela família no registro oficial, a jovem foi vista pela última vez na quarta-feira (09), com o rapaz, que não teve identidade revelada. Desde a última sexta, a Polícia Civil realiza buscas para localizar a jovem. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Cachoeira.