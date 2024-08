EXTREMO SUL DA BAHIA

Polícia investiga morte de bebê que chegou morto em posto de saúde

A Delegacia de Santa Cruz Cabrália investiga a morte de Noah Borges Santana, de apenas 4 meses, levada na tarde desta quarta-feira (14) para um posto de saúde, na periferia do município localizado no Extremo Sul da Bahia, onde deu entrada sem sinais vitais. A mãe da criança é uma adolescente de 14 anos.

De acordo com informações do Comando de Policiamento Regional do Extremo Sul (CPR-ES), policiais militares do 8º BPM foram acionados para averiguar a morte de um bebê que havia dado entrada em um posto de saúde situado no bairro Geraldão.