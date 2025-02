GANDU

Polícia investiga morte de ex-prefeito no interior da Bahia

André dos Santos Mamedi, 80, foi atropelado no centro da cidade

André dos Santos Mamedi, ex-prefeito de Piraí do Norte, no baixo sul da Bahia, morreu após ser atropelado por uma motocicleta no Centro de Gandu, no sábado (8). Ele tinha 80 anos. A Polícia Civil investiga o caso. >