SALVADOR

Polícia investiga morte de mulher em Campinas de Pirajá

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga a morte de uma mulher ainda sem identificação formal, atingida por disparos de arma de fogo, na Rua Getúlio Vargas, no bairro de Campinas de Pirajá, na noite de segunda-feira (22).

Segundo informações da Polícia Civil, o Serviço de Investigação foi acionado e realizou as primeiras diligências. A autoria, motivação e circunstâncias do crime estão sendo apuradas. Foram expedidas as guias de perícia e de remoção, a fim de acionar o Departamento de Polícia Técnica.