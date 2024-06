POÇÕES

Polícia investiga professor por oferecer dinheiro em troca de fotos íntimas de adolescentes

Um professor e vice-diretor de um colégio municipal em Poções, no centro sul do estado, é investigado por suspeita de pedir à alunos que estudam na instituição que lhe enviassem fotos e vídeos íntimos em troca de dinheiro, de acordo com o registro da Polícia Civil.