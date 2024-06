Guerra de fogos deixa professora e estudantes feridas dentro de escola em Salvador

Com a guerra de fogos acontecendo na rua Saldanha Marinho, algumas bombas juninas atingiram o telhado e a área interna do colégio

Uma professora e duas estudantes ficaram feridas na noite da terça-feira (11), dentro de uma escola no bairro da Caixa d'Água, em Salvador. As mulheres foram atingidas por artefatos que atingiram o colégio durante uma guerra de fogos ocorrida na rua.

De acordo com informações da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), com a guerra de fogos acontecendo na rua Saldanha Marinho, algumas bombas juninas atingiram o telhado e a área interna do Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Classe VI.