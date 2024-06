HOMICÍDIO

Polícia investiga se corpo encontrado em matagal de Cassange é de motorista desaparecido

Um corpo foi encontrado em uma área de matagal no bairro de Cassange, em Salvador, nesta sexta-feira (14). A Polícia Civil investiga se a vítima é o motorista de aplicativo Elionaldo Cardoso da Silva, de 34 anos, que desapareceu no último domingo (9).

Segundo informações da Polícia Civil, equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram chamadas para realizar a remoção e as guias periciais foram expedidas. Laudos periciais serão analisados para identificação do corpo, bem como causa da morte.