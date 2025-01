ESTAVA EM CATIVEIRO

Bandidos armados sequestram mulher e cobram pelo resgate em Salvador

Vítima foi resgatada pela polícia nesta segunda (13); nenhum criminoso foi preso

A Polícia Militar libertou na madrugada desta segunda-feira (13) uma mulher, de 53 anos, vítima de sequestro e tentativa de extorsão em Salvador. Ela foi levada por criminosos armados no bairro de Águas Claras e estava presa em um cativeiro na Federação.

A localização aconteceu quando policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Atlântico realizavam uma operação na travessa Vila Verde e foram recebidos com disparos de arma de fogo por homens que estavam no local. Houve confronto e, ao realizar uma varredura em busca dos suspeitos do tiroteio, os agentes encontraram a vítima de sequestro em um imóvel abandonado.