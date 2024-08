AÇÃO INTEGRADA

Polícia mata traficantes que usavam drone para monitorar rivais no Recôncavo

Dois traficantes foram mortos pela polícia na BR-101, entre os municípios de Governador Mangabeira e Muritiba, no Recôncavo da Bahia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), eles se preparavam para atacar rivais quando foram interceptados por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da Polícia Militar.

Segundo a SSP, eles exibiam armas nas redes sociais e usavam drone para monitorar rivais e a chegada da Polícia. Na iminência de um possível ataque a um grupo rival na Região do Recôncavo Baiano, as Forças da Segurança iniciaram as varreduras e visualizaram dois veículos.