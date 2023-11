Polícia Militar apreende granadas, carregador, munições e drogas em Valéria

Três granadas, carregador, munições e drogas foram apreendidas em uma ação policial da 31ª CIPM no bairro de Valéria, no final da manhã desta terça-feira (22).



Durante policiamento no local conhecido como Casinhas, as equipes viram um grupo de suspeitos que, ao perceber a aproximação dos agentes, efetuou disparos enquanto fugia por uma área de mata. Houve o revide.



As equipes localizaram novamente o grupo em um acampamento clandestino dentro do matagal, onde ocorreu um novo confronto e os suspeitos fugiram.